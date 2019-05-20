舊金山研真育幼園6月底關閉 家長徬徨又頭痛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山日落區19街近Taraval街，有多年歷史的研真育幼園（Parkside Preschool & Kindergarten），本月初通知家長，學校要在6月底關閉，只有兩個月時間的通知，令不少家長既徬徨又頭痛。

研真育幼園大約有80名學生，服務2至6歲的兒童，提供學前教育至幼稚園課程。

5月1日，所有家長都收到這封來自校方的信，內容是告訴家長，學校的管理人兼業主打算退休，希望花多些時間陪伴家人，因此決定關閉學校，最後的上課日期是6月28日。

蔡女士的兒子兩歲多，剛剛入學兩個多月，她4月底從其他幼兒園中打聽到研真育幼園要關閉的消息，既擔心又有點生氣。

蔡女士說：”因為你要知道，小朋友剛剛開始讀書不久，已經適應那裡，又喜歡那裡，老師也不錯，環境又好，家長當然放心小朋友的讀書問題，然後突然間就這樣，而且只給你兩個月的時間去找學校，很害怕，舊金山的學位只有那麼多，你只有兩個月，想一想就知道徬徨。”

代表該區的市參事馬兆明（Gordon Mar）亦收到很多來自社區的求助電話，他表示，兩個月通知時間太短，完全不能接受。

馬兆明說：”我自己也是家長，我知道要入讀幼兒園及托兒中心，大部分家長都需要輪候等數個月，甚至以年計才能入學，今次學校令家長及整個家庭陷於困境。”

有報導指，學校約80名學生有一半將會升小學，剩下的學生就要找學校，當中有15名全職老師亦面臨失業，蔡女士已經成功幫兒子找到其他學校，據她所知，仍然有家長在找學校。

馬兆明指出，他與校方正緊密合作，聯繫市府的學前教育辦公室，希望為家長找學校，亦希望為老師找新的工作。

這間學校關閉已成事實，馬兆明指，他更關心有沒有人接手，在此繼續經營幼兒園。

馬兆明說：”這場地經營幼兒園很多年，我正察看有沒有其他幼兒園接手，這樣我們不會失去一個場地及一間學校，希望有人會接手。”

馬兆明透露，的確有其他幼兒園對研真育幼園的用地有興趣，看看最終會否成事。

本台聯絡過研真育幼園，職員表示，關閉學校是學校管理人May Lu的決定，校方亦無權過問，本台亦嘗試聯絡May Lu，不過她暫未有回覆。

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