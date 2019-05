舊金山研真育幼園6月底關閉 家長徬徨又頭痛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山日落區19街近Taraval街,有多年歷史的研真育幼園(Parkside Preschool & Kindergarten),本月初通知家長,學校要在6月底關閉,只有兩個月時間的通知,令不少家長既徬徨又頭痛。

研真育幼園大約有80名學生,服務2至6歲的兒童,提供學前教育至幼稚園課程。

5月1日,所有家長都收到這封來自校方的信,內容是告訴家長,學校的管理人兼業主打算退休,希望花多些時間陪伴家人,因此決定關閉學校,最後的上課日期是6月28日。

蔡女士的兒子兩歲多,剛剛入學兩個多月,她4月底從其他幼兒園中打聽到研真育幼園要關閉的消息,既擔心又有點生氣。

蔡女士說:”因為你要知道,小朋友剛剛開始讀書不久,已經適應那裡,又喜歡那裡,老師也不錯,環境又好,家長當然放心小朋友的讀書問題,然後突然間就這樣,而且只給你兩個月的時間去找學校,很害怕,舊金山的學位只有那麼多,你只有兩個月,想一想就知道徬徨。”

代表該區的市參事馬兆明(Gordon Mar)亦收到很多來自社區的求助電話,他表示,兩個月通知時間太短,完全不能接受。

馬兆明說:”我自己也是家長,我知道要入讀幼兒園及托兒中心,大部分家長都需要輪候等數個月,甚至以年計才能入學,今次學校令家長及整個家庭陷於困境。”

有報導指,學校約80名學生有一半將會升小學,剩下的學生就要找學校,當中有15名全職老師亦面臨失業,蔡女士已經成功幫兒子找到其他學校,據她所知,仍然有家長在找學校。

馬兆明指出,他與校方正緊密合作,聯繫市府的學前教育辦公室,希望為家長找學校,亦希望為老師找新的工作。

這間學校關閉已成事實,馬兆明指,他更關心有沒有人接手,在此繼續經營幼兒園。

馬兆明說:”這場地經營幼兒園很多年,我正察看有沒有其他幼兒園接手,這樣我們不會失去一個場地及一間學校,希望有人會接手。”

馬兆明透露,的確有其他幼兒園對研真育幼園的用地有興趣,看看最終會否成事。

本台聯絡過研真育幼園,職員表示,關閉學校是學校管理人May Lu的決定,校方亦無權過問,本台亦嘗試聯絡May Lu,不過她暫未有回覆。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。