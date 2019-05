【KTSF】

舊金山警方週一下午在Potrero Hill調查一宗發現槍手的舉報,警方尚未證實是否有人受傷,或者是否有人開槍。

警方是於中午12時45分接獲舉報,地點在Rhode Island街300號路段。

警方正在Rhode Island街和17街路段搜查一幢大廈,呼籲民眾避免前往附近地區。

