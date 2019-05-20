舊金山華裔警員余國良升任副警察局長 成官階最高華裔警員（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警局公佈管理層晉升名單，華裔警員余國良（Gregory Yee）獲晉升為副警察局長，是目前警隊內官階最高的華裔警員，余國良接受了本台專訪。

余國良週一正式擔任舊金山副警察局長，這個職位是繼警局局長和助理局長之後，警局內最高階級職位。

全警局有5位副局長，負責不同範疇，余國良負責行政部門，包括人力管理、警員培訓、招募等工作。

對於在1月時，Ingleside區大王西餅店劫案中，有關舊金山雙語警員是否不足的問題，余國良指出，其實舊金山執法部門整體的人手都不足。

余國良說：”我們應該有更多雙語警員，只是很難找人做警員，不過要不斷嘗試去找，除了懂英語以外語言的警員，我都覺得向社區拓展很重要，招攬在舊金山土生土長的居民，成為舊金山警員。”

余國良在舊金山土生土長，於舊金山大學畢業，1991年加入舊金山警局工作，2014年晉升為隊長主管培訓工作，3年後升職為指揮官。

他表示，最初加入警隊是希望打一份每天有不同挑戰，又能幫人的工作，以及是受到另一位華裔警員啟蒙。

余國良說：”舊金山史上第一位華裔警員李昆明，我很尊敬他，然後我在想，如果他可以做到，我也可以。”

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