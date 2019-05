舊金山華裔警員余國良升任副警察局長 成官階最高華裔警員（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警局公佈管理層晉升名單,華裔警員余國良(Gregory Yee)獲晉升為副警察局長,是目前警隊內官階最高的華裔警員,余國良接受了本台專訪。

余國良週一正式擔任舊金山副警察局長,這個職位是繼警局局長和助理局長之後,警局內最高階級職位。

全警局有5位副局長,負責不同範疇,余國良負責行政部門,包括人力管理、警員培訓、招募等工作。

對於在1月時,Ingleside區大王西餅店劫案中,有關舊金山雙語警員是否不足的問題,余國良指出,其實舊金山執法部門整體的人手都不足。

余國良說:”我們應該有更多雙語警員,只是很難找人做警員,不過要不斷嘗試去找,除了懂英語以外語言的警員,我都覺得向社區拓展很重要,招攬在舊金山土生土長的居民,成為舊金山警員。”

余國良在舊金山土生土長,於舊金山大學畢業,1991年加入舊金山警局工作,2014年晉升為隊長主管培訓工作,3年後升職為指揮官。

他表示,最初加入警隊是希望打一份每天有不同挑戰,又能幫人的工作,以及是受到另一位華裔警員啟蒙。

余國良說:”舊金山史上第一位華裔警員李昆明,我很尊敬他,然後我在想,如果他可以做到,我也可以。”

