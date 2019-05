SAT擬引入”逆境分” 亞裔家長及學生反彈（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

負責SAT大學入學試的大學理事會College Board提出改革,在評分時加入所謂的”逆境分”(Adversity Score),結果引發亞裔家長及學生反彈。

所謂逆境分就是將學生家庭社會經濟背景考慮進去,包括居住社區的環境、就讀高中的犯罪率及貧窮率,還有父母教育水平等共15項指標。

這個消息公布,立刻在華人家長圈內引發熱烈討論,有家長說,花大錢在好學區買房不是白買了,也有人認為SAT是在測試學生能力,不是在幫學生背景評比。

Flex升學中心華裔市場總監何怡平說:”如果這個東西在美國中西部、內布拉斯加、克里夫蘭、肯塔基可能比較容易,但是在南加州北加州甚至紐約,會造成很大很大的反彈,尤其是華人家長,像是過去的平權法。”

2018年的統計,亞裔學生SAT成績平均比白人多出100分,比拉丁美洲裔及非洲裔多出將近300分,”逆境分”究竟對亞裔學學生有甚麼影響?

何怡平說:”這邊很多華人家長印度家長,我的孩子一定要到好的學校,因為爸媽本來就是工程師科學家,或是電腦專業,希望孩子能夠超越父母,所以這一群孩子,可能就不在影響範圍,但一般來說你要去念社區大學,或是走不同的途徑,也不太會影響,真正會影響的在中間那一塊,比較中等的學生,會跟其他的族裔做競爭,這一點我是看到會比較受影響的。”

那麼學生又是如何看待呢?

有印度裔學生說:”我覺得很不好,因為我是印度裔,對我很不好,因為我不屬於多元化,如果我跟某人一樣努力,有人比我好,有人比我差,還可以進我想進的學校。”

也有學生說:”如果這是他們應得的,如果他們比我好,我覺得我可以接受。”

但也有學生不同意這樣做:”我不認為應該動SAT,我寧願由大學來決定,畢竟SAT是為了申請大學,分數就是分數。”

事實上,申請大學本來就有將學生的家庭社會經濟背景列入考慮項目之一,那麼大學理事會這麼做的原因是甚麼?

Flex升學中心顧問Ben Robbins說:”大學已經將學生背景考慮進去,只是沒有這麼的正式化,好比數學的矩陣,把所有的指標正式化,同時也可以幫助大學,了解那些沒有很多學生申請大學的高中,入學辦公室對這些高中不熟悉,指標可以讓他們了解更多。”

他也希望華裔家長不要反應過度,好學區對學生總是好的。

Robbins說:”長遠來看會有差別,像是如何成就學生來自競爭激烈的高中,進入大學有比較好的準備。”

去年已經有50所大學採用了SAT的逆境分,大學理事會計畫今秋將繼續擴大這項試辦計畫,讓150所大學院校參加。

