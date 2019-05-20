SAT擬引入”逆境分” 亞裔家長及學生反彈（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

負責SAT大學入學試的大學理事會College Board提出改革，在評分時加入所謂的”逆境分”（Adversity Score），結果引發亞裔家長及學生反彈。

所謂逆境分就是將學生家庭社會經濟背景考慮進去，包括居住社區的環境、就讀高中的犯罪率及貧窮率，還有父母教育水平等共15項指標。

這個消息公布，立刻在華人家長圈內引發熱烈討論，有家長說，花大錢在好學區買房不是白買了，也有人認為SAT是在測試學生能力，不是在幫學生背景評比。

Flex升學中心華裔市場總監何怡平說：”如果這個東西在美國中西部、內布拉斯加、克里夫蘭、肯塔基可能比較容易，但是在南加州北加州甚至紐約，會造成很大很大的反彈，尤其是華人家長，像是過去的平權法。”

2018年的統計，亞裔學生SAT成績平均比白人多出100分，比拉丁美洲裔及非洲裔多出將近300分，”逆境分”究竟對亞裔學學生有甚麼影響？

何怡平說：”這邊很多華人家長印度家長，我的孩子一定要到好的學校，因為爸媽本來就是工程師科學家，或是電腦專業，希望孩子能夠超越父母，所以這一群孩子，可能就不在影響範圍，但一般來說你要去念社區大學，或是走不同的途徑，也不太會影響，真正會影響的在中間那一塊，比較中等的學生，會跟其他的族裔做競爭，這一點我是看到會比較受影響的。”

那麼學生又是如何看待呢？

有印度裔學生說：”我覺得很不好，因為我是印度裔，對我很不好，因為我不屬於多元化，如果我跟某人一樣努力，有人比我好，有人比我差，還可以進我想進的學校。”

也有學生說：”如果這是他們應得的，如果他們比我好，我覺得我可以接受。”

但也有學生不同意這樣做：”我不認為應該動SAT，我寧願由大學來決定，畢竟SAT是為了申請大學，分數就是分數。”

事實上，申請大學本來就有將學生的家庭社會經濟背景列入考慮項目之一，那麼大學理事會這麼做的原因是甚麼？

Flex升學中心顧問Ben Robbins說：”大學已經將學生背景考慮進去，只是沒有這麼的正式化，好比數學的矩陣，把所有的指標正式化，同時也可以幫助大學，了解那些沒有很多學生申請大學的高中，入學辦公室對這些高中不熟悉，指標可以讓他們了解更多。”

他也希望華裔家長不要反應過度，好學區對學生總是好的。

Robbins說：”長遠來看會有差別，像是如何成就學生來自競爭激烈的高中，進入大學有比較好的準備。”

去年已經有50所大學採用了SAT的逆境分，大學理事會計畫今秋將繼續擴大這項試辦計畫，讓150所大學院校參加。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。