中半島San Mateo市警方週日晚上在Hillsdale購物中心附近拘捕一名懷疑帶有槍械的男子。

警方週日下午4點半發布消息指,接到至少兩名民眾報警指,在Hillsdale購物中心內,發現一名男子腰上帶有一支槍械,警員隨即到場搜索該名男子。

至晚上8點45分左右,警方在距離Hillsdale購物中心約一哩外的Laurelwood購物中心,將該名男子拘捕。

警方暫時未公佈更多案件的詳情。

