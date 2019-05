PG&E舉辦研討會分享應對山火措施（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

面對近兩年加州山火頻發,太平洋煤電公司(PG&E)週五舉辦一個研討會,邀請相關機構共同分享應對山火的措施。

氣候變化令加州近幾年的山火災害加劇,造成慘重傷亡及財產損失,為預防山火,PG&E聯同政府及社區組織開展宣導活動。

山火專家表示,山火原因有很多因素,而控制火苗餘燼,是消防員的最大挑戰。

Diablo消防安全委員會代表Cheryl Miller說:”餘燼會令大火蔓延,不僅在地面燃燒,而且會燃燒房屋和樹木,將火勢蔓延然後再引發新火,令消防員滅火非常困難。”

州長緊急服務辦公室代表認為,各種自然災害包括山火、水災及地震等,做好準備工作十分重要。

州長緊急服務辦公室公關Monica Vargas說:”每一年我們都會做記錄,看實際情況,準備工作在加州非常重要。”

PG&E也表示,氣候變化以及造成山火的原因,促使他們要改變應對措施。

PG&E社區山火安全計畫總監Matt Pender說:”我們過往許多年在加州的經驗,已不再適應現在的環境,火災狀況,這對PG&E的設施、資產和社區保護區意味著甚麼,因此我們已有相關應對計劃,在過去兩年甚至去年,以及過去6個月。”

為安全起見,當遇到極端天氣時,PG&E將採取公共安全斷電措施,中斷可能發生火災之地區的電力供應。

而在斷電之前,PG&E也將儘可能提前透過電話、簡訊、電子郵件和其他方式,向服務的用戶發送通知。

當局也建議加州居民準備緊急情況應變計劃,及緊急救難包,為可能出現的極端天氣做好準備。

更多相關資訊,民眾可上網查詢,網址:http://prepareforpowerdown.com

