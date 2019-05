【KTSF】

暑假就到,想找暑期工的朋友有好消息。

快餐連鎖店McDonald’s週二會有兩場招聘活動,招聘一般服務員和經理人員。

有興趣的朋友可以於早上9時至11時以及下午2時至4時,到灣區200間參與的McDonald’s即場遞交申請表格和面試。

