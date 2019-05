【i-CABLE】

廣西一幢3層樓高的大樓屋頂倒塌,造成最少3死87傷,另外4人仍然被困。大樓頂層是一間酒吧,負責人正接受公安機關調查。

消防員用工具在倒塌的屋頂鑿開一個洞,將被困於大樓內的人救出,用擔架抬走,送上救護車。

事發在星期日晚凌晨12時半左右,這幢位於廣西百色市右江區、由鋼架及混凝土混合建造的3層高大樓,屋頂突然倒塌,連同鋼架整幅跌落下一層。

當局派出240多名消防員通宵搜救,也有醫護人員進入大樓內,檢查被困者的傷勢。

很多被困的人都被鋼筋或混凝土壓著,為免傷及他們,不能使用大型機械切割,救援人員只能用小型工具移開瓦礫和雜物,減慢了救援進度。

大樓的一樓是農產品市場,2樓空置,3樓是一間叫做”0776″的酒吧,事發時酒吧正營業,導致多人被困。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。