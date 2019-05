華為被列入貿易黑名單 Google據報暫停業務來往

【i-CABLE】

中國電訊商華為被美國列入黑名單後,美國科技公司開始封殺華為,據報Google決定暫停與華為的業務來往,華為的新一代手機不能再用Google的服務,Android作業系統都只能有限度使用,Google沒否認報道,分析相信,此舉將重挫華為的海外業務。

新款華為手機,可能只可以有限度使用Android作業系統,內地有用家說不擔心。

有美國科技網站指,Google基於商務部將華為列入貿易黑名單,已經終止與華為的商業活動。

路透社亦引述消息,指Google會暫停向華為提供軟件、硬件及技術支援服務。最大影響會是華為新款手機,用由Google研發的Android系統時會有限制,只能夠用放到網上開放平台的”公眾版”Android ,而”公眾版”Android ,不包括屬於Google的Google Play Store、Gmail及YouTube等應用程式,要更新Android作業系統的話,亦要先待更新版本放在網上開放平台。

Google表示,要遵守商務部將華為列入貿易黑名單的措施,但保證現有華為用戶可以繼續用Google Play Store及 Google Play安全防護程式。

華為發聲明指公司,一直對發展及壯大Android系統有非常重要的貢獻,華為有能力繼續發展和使用Android系統,強調華為的智能手機和平板電腦,產品和服務在中國市場不受影響。

分析認為即使報道屬實,對華為國內市場影響輕微,影響主要在華為第二大市場歐洲,如果少了新款及慣用程式,用家未必再選擇華為。

