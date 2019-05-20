華為被列入貿易黑名單 Google據報暫停業務來往

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中國電訊商華為被美國列入黑名單後，美國科技公司開始封殺華為，據報Google決定暫停與華為的業務來往，華為的新一代手機不能再用Google的服務，Android作業系統都只能有限度使用，Google沒否認報道，分析相信，此舉將重挫華為的海外業務。

新款華為手機，可能只可以有限度使用Android作業系統，內地有用家說不擔心。

有美國科技網站指，Google基於商務部將華為列入貿易黑名單，已經終止與華為的商業活動。

路透社亦引述消息，指Google會暫停向華為提供軟件、硬件及技術支援服務。最大影響會是華為新款手機，用由Google研發的Android系統時會有限制，只能夠用放到網上開放平台的”公眾版”Android ，而”公眾版”Android ，不包括屬於Google的Google Play Store、Gmail及YouTube等應用程式，要更新Android作業系統的話，亦要先待更新版本放在網上開放平台。

Google表示，要遵守商務部將華為列入貿易黑名單的措施，但保證現有華為用戶可以繼續用Google Play Store及 Google Play安全防護程式。

華為發聲明指公司，一直對發展及壯大Android系統有非常重要的貢獻，華為有能力繼續發展和使用Android系統，強調華為的智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響。

分析認為即使報道屬實，對華為國內市場影響輕微，影響主要在華為第二大市場歐洲，如果少了新款及慣用程式，用家未必再選擇華為。

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