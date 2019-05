【i-CABLE】

各位駕駛人士應該留意到近日油價急升,加州能源委員會懷疑,汽油公司有操控市場推高油價,令灣區上個月的油價成為全國最高。

加州現時的平均油價每加崙4.05元,全國平均就是2.86元,至於在灣區,舊金山就是最貴4.24元,東灣Contra Costa縣最便宜4.09元。

加州能源委員會向州長紐森提交備忘錄,指加州以至全國上個月油價急升了超過一元,最近升幅最高,他們懷疑多家大型汽油公司操控市場,質疑他們故意提高價格,但售賣的汽油,跟相對小型的公司無異。

有民眾表示,注意到油價高企,但沒有選擇,令人生活困難。

委員會指,雖然操控市場未必違法,但這樣做會製造短期通漲,他們表示未來5個月會對油價進行研究。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。