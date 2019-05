【KTSF】

不少有糖的汽水和飲品不單只沒有營養,而且還會帶來大量卡路里,不利健康,但一個最新研究發現,喝太多甜的飲品,就算是果汁都一樣無益,甚至會增加早死的風險。

根據美國醫學協會Open Network期刊刊登的研究,喝太多果汁,會令早死風險增加9%至42%。

研究人員分析了超過13,000名成年人的中風數據,發現從含糖飲品攝取每天一成卡路里的人,早死風險會增加14%,因冠心病早死的人更大幅增加44%。

研究人員表示,以橙汁為例,雖然所含果糖是純天然,但就和汽水或其他飲品所加入的糖類似,因此研究人員建議,所有有糖的飲品,不論是汽水抑或果汁,都不應該喝太多。

