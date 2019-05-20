福特汽車為減開支 全球裁員7千人

【KTSF 張麗月報導】

幅特汽車（Ford）透露，為了節省成本開支，計劃在全球裁減10%人手，即7,000人。

絕大部份裁減的職位在海外，屬於管理層人員，首先將於下月底前裁減800人，然後在8月底前，在全球的裁員總數達7,000人，估計因此可以每年節省大約6億美元。

一直有財困的福特汽車，去年已有1,500名員工自願離職。

福特投入110億元來重組業務，當中包括關閉幾間廠房、放棄北美房車市場，以及投資數以十億元計的資金，在研發電動車和無人駕駛汽車。

另一間美國車廠通用汽車（GM）在2月時已宣佈裁減4,000個管理層職位，到了3月又宣佈關閉俄亥俄州Lordstown廠房，同時削減1,700個時薪職位。

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