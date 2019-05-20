【獨家】男童牙醫診所麻醉後死亡 本台獨家專訪男童母親（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一個4歲越華裔男童，上月底在東灣奧克蘭（屋崙）一間牙醫診所接受麻醉後，不省人事，送院之後不夠一天就不治死亡，州府的牙科委員會現正調查事件，本台獨家專訪了男童的母親。

4歲的Ly Dung，譯音李志勇，前年隨父母從越南移民來美國，上月24號李志勇的媽媽帶他到奧克蘭位於Edgewater Drive的Youthful Tooth牙醫診所。

牙醫說，李志勇有許多蛀牙，本台用電話訪問志勇的媽媽阮清雲，阮清雲不懂英語，需要英文翻譯協助。

阮清雲說：”牙醫說，我兒子有18處蛀牙，18顆牙都蛀牙，其中一隻牙需要拔掉。”

阮清雲說，她信任醫生，同意讓牙醫一次過在兒子18顆牙齒配上牙套。

阮清雲說：”護士放了兩劑藥進兒子的口裡，志勇的媽媽問，你放什麼東西進我兒子的口，護士說要讓他沒知覺，才可以開始治療。”

志勇的媽媽說十多分鐘後，兒子已經失去知覺，約兩小時之後她才知道，診所叫了救護車送志勇進醫院。

阮清雲說：”護士對我說，兒子的牙齒已經弄好，不過因為缺氧而變得虛弱，所以需要召喚救護車。”

救護車送志勇到UCSF Benioff兒童醫院，翌日下午不治死亡，家人在GoFundMe網站表示，李志勇在牙醫診所接受治療期間，缺氧導致肝臟失常，口和鼻噴血。

根據加州牙科委員會網上的資料，Youthful Tooth Company牙科診所有執業牌照，由兩名牙醫駐診，其中一名牙醫持有口腔麻醉牌照，另一名牙醫的麻醉牌照就過期失效。

本台曾致電Youthful Tooth診所，對方不願置評並馬上掛線。

舊金山紀事報指出，加州牙科委員會正在調查男童死亡事件，志勇還有一個11歲的哥哥，全家都承受沉重的打擊。

阮清雲說：”志勇的哥哥不斷的問，弟弟在哪裡，全家人都很難過。”

李志勇的表姐表示，她的表弟是個活潑快樂的孩子，最喜歡迪士尼卡通Lightning McQueen，最近家人送他一個有McQueen公仔的行李箱，讓李志勇回越南探親時用，現在他再也用不到這個行李箱。

李志勇的喪禮已經在上週一舉行，家人為男童的殮葬費發起眾籌，網址：https://www.gofundme.com/f/bring-peace-to-ly-tri-dung

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