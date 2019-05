灣區就業市場持續強勁 4月新增職位4年來最高

【KTSF 游瑋珊報導】

灣區就業市場持續強勁,4月失業率下跌,當中最低的San Mateo縣只有1.9%,上月新增職位有13,000份,是4年以來最高的單月增長。

加州最新的就業市場數據出爐,勞工發展局數字顯示,加州4月失業率跟3月一樣,維持在4.3%,灣區失業率普遍呈下降趨勢,當中San Mateo縣4失業率只有1.9%,舊金山失業率有2.1%。

南灣聖荷西和Santa Clara縣、東灣Alameda和Contra Costa縣的失業率比3月都下跌,分別只有2.4%和2.7%。

除北灣Solano縣,灣區各縣的失業率都維持在3%之內。

至於職位方面,加州4月就有46,000份,非農業新增職位當中近兩成九,約13,300份在灣區,是自2015年5月以來,最高的單月增幅,新增職份主要集中在東灣和南灣,分別有3,800和3,400份。

除了科技業,教育、醫療、建築、酒店餐飲業都錄得職位增長。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。