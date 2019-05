被揭企圖用政府合約換取利益 奧地利副總理辭職

【i-CABLE】

奧地利副總理斯特拉赫被揭發企圖用政府工程合約換取利益,他在壓力下宣布辭職。

德國《明鏡周刊》和《南德意志報》發放片段,看到極右的自由黨主席斯特拉赫於2017年國會大選前數個月,跟一名自稱是俄羅斯富商姪女會面。

該女子談到有意投資奧地利,包括收購一份暢銷小報,並利用報章支持自由黨,斯特拉赫則提出可以用政府建築工程合約作為回報。

片段在西班牙伊維薩島一間渡假屋內拍攝,同行的還有斯特拉赫一名黨友,據報會面長6個多小時。

醜聞曝光後,令執政聯盟陷入危機,總理庫爾茨拒絕與斯特拉赫合作,他最終在壓力下宣布辭職。

斯特拉赫承認有關行為愚蠢不負責任及錯誤,但自己是被人非法設局下”政治暗殺”,又指辭職是希望聯合政府能夠繼續運作下去,自由黨主席的職務會由運輸部長霍費爾接替。

