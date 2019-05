前加州州長阿諾南非被人飛踢 幸沒受傷（視頻）

【i-CABLE】

前加州州長影星阿諾舒華辛力加,週六在南非出席活動時遇襲,不過他並沒有受傷。

71歲的阿諾舒華辛力加正在約翰內斯堡參加兒童體育活動,當時他正在拍照,與粉絲聊天。

突然一名男子對準他的背後飛踢,阿諾舒華辛力加只是向前踉蹌了幾步,安保人員立刻制服了那名男子,將他拖出場外。

不過阿諾舒華辛力加似乎並沒有受傷,活動結束後,他與周圍的人微笑握手,在安保人員的環繞下離開場地。

隨後阿諾舒華辛力加在社交網站上表示,他一切安好,讓民眾放心,還說事發當時他並不知道遭到飛踢,以為只是被人群推撞了一下,直到看視頻才發現。

出席這次活動的人員,大部分為體育健身活躍人士,活動負責人後來表示,該名襲擊者已經被警方逮捕,他曾策劃過類似事件。

阿諾舒華辛力加也在另一條推文表示,不打算起訴這名襲擊者,並將按計劃出席接下來的活動。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。