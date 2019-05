影評：《太陽也是星星》再請來魅力亞裔男生當主角

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個無證移民家庭,面對被遞解出境。家中的女生在離開美國前夕,或許遇上生命中的知己。

在紐約,快高中畢業的Natasha 心情焦慌,沒有合法身份的家庭即將被遞解回牙買加。Natasha 不但沒有做最後道別,卻忙著找律師希望找到可以留在美國的任何途徑。與此同時,父母來自韓國的Daniel,也面對家庭壓力,要他和名校的校友面試,希望獲得報考醫學院的推薦信。但是Daniel 其實心在文學創作,這關只爲了配合父母的渴望。Natasha 和Daniel 卻在這一天相遇,方式也離不開英雄救美的鏡頭。

不相信愛情的Natasha ,在離境的最後一刻,或許也帶有一絲逃避現實的意願,接受Daniel 的挑戰:說Natasha 能夠在一天内愛上他。這是改編自青少年愛情小説的好萊塢電影,當然是要兩人最終相愛,故事才會完結。但這只是人們幻想的理想,他們能否在一起,還得看命運決定。

這是一個年輕移民的愛情故事:少女面對離境,男生則面對家庭壓力。反映的是移民社區常見的情景,卻也是好萊塢較新鮮的題材。亞裔男子是劇中的吸引人的角色,也是繼《Crazy Rich Asians》之後,另外一部以亞裔男子當主角的好萊塢電影,見證目前對亞裔角色的接受與認同。

飾演男主角Daniel 的韓裔演員Charles Melton 也透露,在今天的好萊塢流行文化中看多元這議題,身為一位亞裔演員,能夠讓大家看到亞裔也是社會的一份子,他也感到是一次謙卑的經歷,也是一份榮耀。

而電影改編自青少年愛情小説,故事自然也充滿樂觀與希望,或許正也是在目前的生活環境中,大家需要到電影院體驗的感受。

《太陽也是星星 The Sun is Also a Star》在人們的失望中製造希望。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.warnerbros.com/movies/sun-also-star/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Sun is Also a Star” is a young love story for our times

“Screening Room” reviews “The Sun is Also a Star”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/sun-also-star/