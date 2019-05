【i-CABLE】

美國及歐洲多國搗破跨國黑客集團,涉嫌入侵網上銀行帳戶。

歐洲刑警表示,聯同美國、烏克蘭及格魯吉亞等的警方展開行動,指黑客集團利用惡意程式入侵歐美多間金融機構及公司的網上銀行帳戶,合共盜取一億美元,受影響人數超過4萬。

美國匹茲堡法院起訴10人電腦詐騙及洗黑錢等罪名,另有5名俄羅斯人在逃。

