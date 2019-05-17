美國撤銷向加拿大墨西哥徵收鋼鋁關稅

【KTSF 張麗月報導】

美國和加拿大週五宣布達成協議，美國撤銷向加拿大的鋁鋼材徵收關稅，加拿大也取消對美國的關稅報復行動。

特朗普總統週五宣佈與加拿大和墨西哥達成協議，撤銷對這兩個國家的鋼鋁材關稅。

特朗普說：”他們向我們的農產品徵收極高關稅，高達285%或以上，絕對是障礙。”

美國去年以國家安全為理由，對入口鋼材徵收25%，以及對鋁材料徵收10%關稅之後，令到新的”美墨加協議”談判設置障礙，這個新協議是用來取代舊有的”北美自由貿易協定”（NAFTA）。

加拿大也表示，將會撤銷對美國的所有報復性關稅。

美加兩國將於兩天內採取行動，終止世貿組織的訴訟，以及採取步驟去防止入口不公平補貼的鋼鋁材，或者以傾銷價錢出售鋼鋁材，同時也要防止在美加以外製造的鋼鋁材轉運到其他國家。

加拿大總理杜魯多就樂觀期望可以盡快確認新的美墨加協議。

新的美墨加協議仍需得到美國國會批准通過才可實施。

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