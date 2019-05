美國撤銷向加拿大墨西哥徵收鋼鋁關稅

【KTSF 張麗月報導】

美國和加拿大週五宣布達成協議,美國撤銷向加拿大的鋁鋼材徵收關稅,加拿大也取消對美國的關稅報復行動。

特朗普總統週五宣佈與加拿大和墨西哥達成協議,撤銷對這兩個國家的鋼鋁材關稅。

特朗普說:”他們向我們的農產品徵收極高關稅,高達285%或以上,絕對是障礙。”

美國去年以國家安全為理由,對入口鋼材徵收25%,以及對鋁材料徵收10%關稅之後,令到新的”美墨加協議”談判設置障礙,這個新協議是用來取代舊有的”北美自由貿易協定”(NAFTA)。

加拿大也表示,將會撤銷對美國的所有報復性關稅。

美加兩國將於兩天內採取行動,終止世貿組織的訴訟,以及採取步驟去防止入口不公平補貼的鋼鋁材,或者以傾銷價錢出售鋼鋁材,同時也要防止在美加以外製造的鋼鋁材轉運到其他國家。

加拿大總理杜魯多就樂觀期望可以盡快確認新的美墨加協議。

新的美墨加協議仍需得到美國國會批准通過才可實施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。