【KTSF 江良慧報導】

最新的數據顯示,美國未來可能會越來越依賴移民來保持人口增長,聯邦疾控中心(CDC)公布,美國出生率在去年再次下降,全年有3,788,235人出生,比前一年下降2%,也是32年以來最低。

美國出生率連續第四年下降,總生育率跌至有記錄以來新低,甚至不足夠替代目前的人口。

人口替代水平是一個世代的人口,可以完全替代自己的水平,要達至這個水平,一般來說生育率要達到2.1,即平均每名婦女終生要生2.1個小孩,但去年美國的生育率只有1.7。

人口普查局一直預期,美國未來的人口增長將會越來越依賴移民,根據人口普查局的人口時鐘,美國人口現時每16秒增加一個人,部分原因是

每34秒有多一名外國移民。

