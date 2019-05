特朗普政府宣布取消向加州撥款10億建高鐵（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

特朗普政府週四宣布取消給予加州興建高鐵的9.29億元,並且要求加州退還已經花了的額外25億元,州長紐森揚言為保住撥款,會告上法庭。

聯邦鐵路管理局週四宣布取消近10億元的撥款,因為加州並未遵從高鐵撥款的條款,也沒有達至合理的進度,而且加州還放棄了原本連接舊金山至洛杉磯的高鐵願景。

聯邦因此會要求加州退還已經花了的額外25億元,聯邦的撥款對項目非常重要,失去這些經費,足以摧毀整個項目。

州長紐森2月宣布暫時不興建連接舊金山至洛杉磯的高鐵,將會先專注興建中谷路段。

紐森說:”若按照原定計劃,這項目是太貴又拖得太久。”

特朗普總統就是針對紐森這句話,批評加州高鐵的進度,並揚言要取消撥款。

兩人曾就高鐵項目在推特上針鋒相對,對於特朗普政府決定取消撥款,紐森回應指這是對加州”非法和直接的攻擊”。

紐森表示,這是加州的錢,是國會的撥款,他揚言加州會循法律途徑留住這些撥款,加州選民在2008年通過100億元的公債提案來興建高鐵,在2022年完成。

過去十年,高鐵項目不斷超支並出現延誤,目前的估算是項目的造價超過770億元,而完工日期則延後至2033年。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。