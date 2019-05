特朗普新移民政策技術專才優先 華人社區有何看法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

對於特朗普總統的新移民政策,建議優先吸納有技術專長的人才,其次才是家庭團聚依親移民,華人社區又有甚麼回應呢?

有華裔居民認為不合理,指出美國作為移民國家,強大之處就是集合各地不同類型人才。

市民張啟智說:”你收納有高技能的人才雖然是好,但是你不要看漏普通人,普通人也有他們的聰明智慧,所以我覺得特朗普這個改動,違背了全美國的建國精神,除了高科技工作,那誰做低科技的?”

另外有居民都認為,本地已有足夠高科技人才。

市民曹先生說:”美國有技能的人很多,不需要在外面等綠卡的人,幫他們留在這裡。”

舊金山華埠街坊會的李兆祥就對特朗普的政策覺得滿意,他表示,只要政策上有保留可以依親移民來美就無問題,確保華人社區有新血。

李兆祥說:”尤其是對留學生是一大受惠者,他們在這裡受教育,申請永久居民,又有公司聘請的話,就肯定無問題,至於美國公民預備申請兄弟姐妹父母來美,那些家人就應該有個準備,學英語,學一門技術,就無問題。”

但是華人權益促進會大力反對特朗普的建議。

華人權益促進會代表林語慧說:”其實對我們華人社區特別不公平,因為我們很多都是靠親屬移民來美,這樣會限制很多,華人他們本來可以把家人帶來美國的能力,另外不管是今次提案,或是之前討論到的”公共負擔”,其實都是對有色人種,特別是低收入家庭都有一定的歧視。”

另外,加州州長紐森都有回應特朗普的建議。

紐森說:”可以客觀證實特朗普完全沒搞清楚美國的移民問題,所以我對他說的話無信心,如果跟他之前所說那樣,曲折又令人糊塗的政策,只會令事情更差。”

華人權益促進會又表示,歡迎華裔居民向他們諮詢了解更多有關今次政策的內容,釋除疑慮。

