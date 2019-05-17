特朗普新移民政策技術專才優先 華人社區有何看法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

對於特朗普總統的新移民政策，建議優先吸納有技術專長的人才，其次才是家庭團聚依親移民，華人社區又有甚麼回應呢？

有華裔居民認為不合理，指出美國作為移民國家，強大之處就是集合各地不同類型人才。

市民張啟智說：”你收納有高技能的人才雖然是好，但是你不要看漏普通人，普通人也有他們的聰明智慧，所以我覺得特朗普這個改動，違背了全美國的建國精神，除了高科技工作，那誰做低科技的？”

另外有居民都認為，本地已有足夠高科技人才。

市民曹先生說：”美國有技能的人很多，不需要在外面等綠卡的人，幫他們留在這裡。”

舊金山華埠街坊會的李兆祥就對特朗普的政策覺得滿意，他表示，只要政策上有保留可以依親移民來美就無問題，確保華人社區有新血。

李兆祥說：”尤其是對留學生是一大受惠者，他們在這裡受教育，申請永久居民，又有公司聘請的話，就肯定無問題，至於美國公民預備申請兄弟姐妹父母來美，那些家人就應該有個準備，學英語，學一門技術，就無問題。”

但是華人權益促進會大力反對特朗普的建議。

華人權益促進會代表林語慧說：”其實對我們華人社區特別不公平，因為我們很多都是靠親屬移民來美，這樣會限制很多，華人他們本來可以把家人帶來美國的能力，另外不管是今次提案，或是之前討論到的”公共負擔”，其實都是對有色人種，特別是低收入家庭都有一定的歧視。”

另外，加州州長紐森都有回應特朗普的建議。

紐森說：”可以客觀證實特朗普完全沒搞清楚美國的移民問題，所以我對他說的話無信心，如果跟他之前所說那樣，曲折又令人糊塗的政策，只會令事情更差。”

華人權益促進會又表示，歡迎華裔居民向他們諮詢了解更多有關今次政策的內容，釋除疑慮。

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