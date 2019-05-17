特朗普表明不希望與伊朗開戰 望直接對話

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中東局勢持續緊張，特朗普總統表明不希望與伊朗開戰，據報他有意與伊朗直接對話，又不滿國家安全顧問博爾頓，任由軍事衝突的風險增加。

特朗普在白宮迎接到訪的瑞士聯邦主席毛雷爾，商討多項議題，包括持續緊張的中東局勢。

有白宮官員透露，特朗普週三在白宮與署理國防部長沙納漢會面時，已表明不希望美伊的緊張關係，觸發兩國開戰，擔心會影響明年大選的選情。

特朗普上星期曾經公開呼籲伊朗與他直接對話，美國有線新聞網絡引述消息指，白宮隨後接觸瑞士當局，給予一個電話號碼，讓伊朗可以聯絡特朗普。

報道指，特朗普亦曾經向其他人表達不滿國家安全顧問博爾頓，對於他任由伊朗局勢升級，增加軍事衝突的可能性，感到憤怒。

國家安全委員會官員近日已改變態度，向國防部提出草擬更多威懾和緩和局勢的不同選項，讓特朗普審視。

另外，華爾街日報報道，美國情報部門分析近日情報，認為伊朗覺得美國計劃攻擊他們，才會與盟友採取連串，會視為挑釁的行動，並準備可能的反擊措施。報道沒具體說明是甚麼情報，但形容美伊都可能錯誤解讀對方，局勢未必如想像中嚴峻。

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