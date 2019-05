特朗普表明不希望與伊朗開戰 望直接對話

【i-CABLE】

中東局勢持續緊張,特朗普總統表明不希望與伊朗開戰,據報他有意與伊朗直接對話,又不滿國家安全顧問博爾頓,任由軍事衝突的風險增加。

特朗普在白宮迎接到訪的瑞士聯邦主席毛雷爾,商討多項議題,包括持續緊張的中東局勢。

有白宮官員透露,特朗普週三在白宮與署理國防部長沙納漢會面時,已表明不希望美伊的緊張關係,觸發兩國開戰,擔心會影響明年大選的選情。

特朗普上星期曾經公開呼籲伊朗與他直接對話,美國有線新聞網絡引述消息指,白宮隨後接觸瑞士當局,給予一個電話號碼,讓伊朗可以聯絡特朗普。

報道指,特朗普亦曾經向其他人表達不滿國家安全顧問博爾頓,對於他任由伊朗局勢升級,增加軍事衝突的可能性,感到憤怒。

國家安全委員會官員近日已改變態度,向國防部提出草擬更多威懾和緩和局勢的不同選項,讓特朗普審視。

另外,華爾街日報報道,美國情報部門分析近日情報,認為伊朗覺得美國計劃攻擊他們,才會與盟友採取連串,會視為挑釁的行動,並準備可能的反擊措施。報道沒具體說明是甚麼情報,但形容美伊都可能錯誤解讀對方,局勢未必如想像中嚴峻。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。