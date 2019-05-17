台灣成亞洲首個承認同性結婚地區

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台灣通過同性結婚法案，成為亞洲第一個承認同性婚姻的地區，同性伴侶可以於下星期五起登記結婚。

在立法院外等候消息的4萬名同性婚姻支持者，一知道法案獲通過，歡呼慶祝，揮舞象徵平權運動的彩虹旗。

法案通過，兩名相同性別的人為了共同生活，可建立永久結合關係，下星期五起可登記結婚，他們擁有合法財產繼承權、醫療權，但只可以收養對方的親生子女，與外籍配偶結婚的修正案則被否決。

朝野也就法案用字有不同意見，一度僵持不下，經協商後條文移除了”同性伴侶”和”婚姻”的爭議字眼，改為”結婚登記”，才交上立法院，法案最終經過約4小時會議，下午先後二讀及三讀通過。

總統蔡英文形容是台灣值得驕傲的一天，通過法案，不代表社會從此再沒有爭議，而是互相包容的另一個起點，台灣要繼續努力學習理解和共存，讓差異不再帶來分歧。

同性婚姻爭議在台灣持續多年，司法院大法官前年裁定現行婚姻法未有保障同性婚姻屬違憲，要求兩年內修改。

去年九合一選舉同日的公投，通過”以民法婚姻規定以外之其他形式”保障同性伴侶的權益。

行政院之後敲定並在2月通過草案，再交上立法院審議，但去年公投同時以大比數通過民法婚姻限定在一男一女結合，及在中小學不實施同志教育，可見議題在台灣仍有相當爭議。

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