台灣成亞洲首個承認同性結婚地區

【i-CABLE】

台灣通過同性結婚法案,成為亞洲第一個承認同性婚姻的地區,同性伴侶可以於下星期五起登記結婚。

在立法院外等候消息的4萬名同性婚姻支持者,一知道法案獲通過,歡呼慶祝,揮舞象徵平權運動的彩虹旗。

法案通過,兩名相同性別的人為了共同生活,可建立永久結合關係,下星期五起可登記結婚,他們擁有合法財產繼承權、醫療權,但只可以收養對方的親生子女,與外籍配偶結婚的修正案則被否決。

朝野也就法案用字有不同意見,一度僵持不下,經協商後條文移除了”同性伴侶”和”婚姻”的爭議字眼,改為”結婚登記”,才交上立法院,法案最終經過約4小時會議,下午先後二讀及三讀通過。

總統蔡英文形容是台灣值得驕傲的一天,通過法案,不代表社會從此再沒有爭議,而是互相包容的另一個起點,台灣要繼續努力學習理解和共存,讓差異不再帶來分歧。

同性婚姻爭議在台灣持續多年,司法院大法官前年裁定現行婚姻法未有保障同性婚姻屬違憲,要求兩年內修改。

去年九合一選舉同日的公投,通過”以民法婚姻規定以外之其他形式”保障同性伴侶的權益。

行政院之後敲定並在2月通過草案,再交上立法院審議,但去年公投同時以大比數通過民法婚姻限定在一男一女結合,及在中小學不實施同志教育,可見議題在台灣仍有相當爭議。

