【KTSF】

本週掠過灣區的冷峰帶來雨水之外,也為Sierra山區帶來少見的5月風雪。

Sierra山在5月中仍然被白雪覆蓋,有當地民眾也在車上準備了滑雪穿的外套。

加州交通局(Caltrans)週四要求通往Sierra山區的80號公路部分路段的車輛要安裝雪鏈。

當局也加派員工在公路鏟雪以及監測路面狀況,交通局Kingvale站的工作人員表示,當地試過最遲的雪是6月12日,但不希望今年發生。

週末要駕車往Sierra山區的民眾,最好在出發前查詢交通局的網站,哪一條公路需要實施雪鏈管制。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。