舊金山Mission區週四晚有一名男司機被多達5名匪徒搶劫,受害人當時因為紅燈把車停下,一眾匪徒突然圍著他的汽車,並將受害人毆打至失去知覺。

事發於晚上8時50分左右,地點在25街夾Capp街。

35歲受害人當時在紅燈前把車停下,多達5名匪徒突然出現,圍著他的汽車,並開始毆打他,搶走他的財物後逃之夭夭。

受害人頭部受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

疑犯被指年約20餘歲,仍然在逃。

