舊金山餅店東主遇劫警員遲遲未到場 市府召公聽會解畫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

今年1月中,位於舊金山Ingleside區的大王西餅店華裔東主遇劫受傷,即時報警後,警員4小時後才到場,市府週四就事件舉行公聽會,究竟哪一個部門要為事件負責,又如何避免重複犯錯呢?

週四的會議由市參事安世輝及余鼎昂共同召開,案中的華裔事主,當時用廣東話報警,他們擔心是否語言問題,導致911接線生低估事件的嚴重性,以至警方在4小時後才到場呢?

舊金山警察局及負責接聽911報案的舊金山應急管理局,起初只是介紹部門內有什麼措施,幫助有不同語言需要的人。

直到答問環節,應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)才透露,當日翻譯員並沒有將事主有受傷的情況告訴911接線生,令接線生沒有申請救護服務,並將案件列為B級,第二優先處理。

梅愛恩說:”報案人有告訴傳譯員他有受傷,但傳譯員並沒有將這項訊息翻譯給接線生聽,這是我們從錄音中發現。”

應急管理局表示,當日的傳譯員是隸屬由州府外判的翻譯公司,當雙語接線員沒有空時,這些外判人員會幫忙。

局方亦承認,不論是接線員或傳譯員都有改善的地方,而兩者亦已經接受額外的培訓。

不過局方表明,就算翻譯有誤,警員奉召到場的時間都不應該長達4小時。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:”那件事是10至15分鐘之內發生,但疑犯不再現場,在事主報案時,是一個B級優先報案,我們的規矩與警方是應該要10分鐘內有警員到場,我們當時的接線員及調派員,都有兩次與警方跟進這件事。”

案件的另一焦點是,為什麼警方那麼遲才到場呢?警方派出兩名指揮官到場匯報,但沒有針對案件再解釋,本台在會後嘗試追問警方,但他們表示不會就案件作出評論。

警察局局長Bill Scott週四沒有到場,但1月份他曾探訪事主時講過,警員太遲才到場。

Scott當時接受訪問時說:”我們太遲才到場,的確,當時是無任何警員有空,但第一優先或第二優先報案,我們無論如何都要趕到,警員實在太遲才到。”

此外,在週四的會議上,應急管理局及警方都表示,雙方正就如何歸類案件,什麼情況是第一優先,什麼是第二優先作出檢討,未來的分類可能會有改動。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。