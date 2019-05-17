舊金山餅店東主遇劫警員遲遲未到場 市府召公聽會解畫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

今年1月中，位於舊金山Ingleside區的大王西餅店華裔東主遇劫受傷，即時報警後，警員4小時後才到場，市府週四就事件舉行公聽會，究竟哪一個部門要為事件負責，又如何避免重複犯錯呢？

週四的會議由市參事安世輝及余鼎昂共同召開，案中的華裔事主，當時用廣東話報警，他們擔心是否語言問題，導致911接線生低估事件的嚴重性，以至警方在4小時後才到場呢？

舊金山警察局及負責接聽911報案的舊金山應急管理局，起初只是介紹部門內有什麼措施，幫助有不同語言需要的人。

直到答問環節，應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）才透露，當日翻譯員並沒有將事主有受傷的情況告訴911接線生，令接線生沒有申請救護服務，並將案件列為B級，第二優先處理。

梅愛恩說：”報案人有告訴傳譯員他有受傷，但傳譯員並沒有將這項訊息翻譯給接線生聽，這是我們從錄音中發現。”

應急管理局表示，當日的傳譯員是隸屬由州府外判的翻譯公司，當雙語接線員沒有空時，這些外判人員會幫忙。

局方亦承認，不論是接線員或傳譯員都有改善的地方，而兩者亦已經接受額外的培訓。

不過局方表明，就算翻譯有誤，警員奉召到場的時間都不應該長達4小時。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：”那件事是10至15分鐘之內發生，但疑犯不再現場，在事主報案時，是一個B級優先報案，我們的規矩與警方是應該要10分鐘內有警員到場，我們當時的接線員及調派員，都有兩次與警方跟進這件事。”

案件的另一焦點是，為什麼警方那麼遲才到場呢？警方派出兩名指揮官到場匯報，但沒有針對案件再解釋，本台在會後嘗試追問警方，但他們表示不會就案件作出評論。

警察局局長Bill Scott週四沒有到場，但1月份他曾探訪事主時講過，警員太遲才到場。

Scott當時接受訪問時說：”我們太遲才到場，的確，當時是無任何警員有空，但第一優先或第二優先報案，我們無論如何都要趕到，警員實在太遲才到。”

此外，在週四的會議上，應急管理局及警方都表示，雙方正就如何歸類案件，什麼情況是第一優先，什麼是第二優先作出檢討，未來的分類可能會有改動。

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