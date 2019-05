南灣聖縣無家可歸者人數一年上漲31%

【KTSF 蔡璐陽報導】

南灣聖克拉拉縣週四宣布了兩年一次的無家可歸人口調查的初步結果,發現無家可歸者的人數比2017年上漲31%。

今年聖克拉拉縣統計出的無家可歸者人口達到9,706人,而上一次在2017年統計時只有2,312人。

另外,聖荷西市最新的無家可歸者人數達到6,172人,在2017年也才只有1,822人。

自2017年以來,縣和市政府為了安置這些無家可歸的人,已經興建了4,000所房屋,但是無家可歸者人數上漲的速度,已經遠超過市府可以安置的範圍,每當市府安置一名,就會出現三名新的無家可歸者。

有社會活躍人士指出,目前居高不下的房價和房源短缺,是讓無家可歸者人數不斷上升的原因之一,但是市府所制定的措施,並未能解決問題。

社會活動活躍人士Scott Wagers:”貧富差距不縮小反而加大,所以市府需要改變策略,把無家者問題作為矽谷整體問題去看待,只有少數人受益,大部分人卻沒有。”

無家可歸者Keith Saldivar住在coyote creek的帳篷裡,他認為市府至少應該為無家可歸者的聚集區,提供衛生設施和一些公共服務。

Saldivar說:”給我們提供一些衛生設施,讓我們可以保持清潔。”

社會活躍人士主張政府應為無家可歸者提供更多服務,因為濫用藥物、糖尿病還有肺炎,是露宿街頭的人最常見的死因。

目前聖克拉拉縣和聖荷西市政府已經出資2.34億元,來建造19座公寓樓,預計將有1,437間公寓會用來優先安置社區內最需要幫助的無家可歸者。

另外,這次人口調查還發現,在Alameda縣包括奧克蘭市在內,無家可歸者人數達到8,000人,比上一次統計增長了43%。

Contra Costa縣上升了39%,舊金山市則增長了17%,也達到了8,000人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。