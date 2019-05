自駕遊專題：加州州府沙加緬度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國民眾開車出遊的旺季即將登場,本台每週四播出”自駕遊”專題,在暑假期間帶您飽覽熱門自駕遊景點,本集要為您介紹加州州府沙加緬度,不但有好吃好玩,還可以帶著孩子來一場知性之旅。

開車穿越海灣大橋,循著80號公路東向前往沙加緬度,它位於舊金山東北方約90英哩處,從灣區開車自駕遊非常輕鬆,不塞車只要一個半小時,沿途開闊的景緻有別於都會區的擁擠喧囂。

喜歡購物的人士,途中還可以在Orange Drive出口到Vacaville Outlet商場,採購一些平常捨不得買的打折或過季商品,有時也能撿到便宜。

到了沙加緬度,最重要的景點就是加州州府大樓,記得要從安檢的入口進入。

通過安檢後,最先看到的是加州所有縣,用當地特色精心布置的櫥窗介紹,在這裡我們很輕易就找到了舊金山。

旅遊專家常說,出遊最重要的就是ask local,問當地人,我們找個熟悉的面孔,為大家導覽州府大樓。

加州州眾議員朱感生說:”這是我們議會正門的大廳,那邊進來的話,面對大門的話,右邊就是眾議會,左邊就是參議會。”

除了州長和副州長辦公室等少數地方需要預約才能入內,州府大樓的多處地區都開放民眾參觀。

朱感生說:”可以從二樓看到我們議會的大會堂,甚至在我們議會開會的時候,我們每個禮拜一下午1時,還有每個禮拜四上午9時,開會期間也可以到二樓去看。”

州眾議會是以綠色為主要顏色,州參議會則是紅色,很容易分辨。

一般市民不能到議場上,但都可以搭電梯到三樓,在觀眾席旁聽,議場還有私房景點。

朱感生說:”這就是我們議會的,算是一個露天休息室。”

原來會議一旦開始,議場的門會鎖住不讓進出,議員們需要透透氣,可以在這裡休息,當然也有室內休息室,看起來很適合密室協商。

另外每星期一到三是委員會開會的日子,州議會共有33個委員會,公布欄上會貼出當天的會議,期間會看到議員們穿梭在不同的會議,提案、參與討論和投票。

朱感生說:”開會的情形都是對外公開的,委員會會議也歡迎各位來參加,想要表達意見的話,也可以站起來表達意見。”

因此週一到週四,也就是州議會開會期間是最值得一遊的。

朱感生說:”開會的時候你會看到很多來參觀的人在走廊上,還有這個來抗議的人也會在走廊上,來支持提案的人,也會在走廊上,所以走廊會顯得非常擁擠。”

星期五和週末期間來訪,雖然無法看到開會情況,還是可以參觀州府大樓,包括一樓圓頂大廳,以及加州議會博物館。

民眾還可以提前預約免費的導覽行程,可以更詳細了解州府的歷史。

朱感生還推薦大樓地下室,保留當年馬車進入建築的道路,很有歷史價值。

除了州府大樓之外,沙加緬度還有甚麼好吃好玩的,下一集將繼續帶您了解。

