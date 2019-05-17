自駕遊專題：加州州府沙加緬度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國民眾開車出遊的旺季即將登場，本台每週四播出”自駕遊”專題，在暑假期間帶您飽覽熱門自駕遊景點，本集要為您介紹加州州府沙加緬度，不但有好吃好玩，還可以帶著孩子來一場知性之旅。

開車穿越海灣大橋，循著80號公路東向前往沙加緬度，它位於舊金山東北方約90英哩處，從灣區開車自駕遊非常輕鬆，不塞車只要一個半小時，沿途開闊的景緻有別於都會區的擁擠喧囂。

喜歡購物的人士，途中還可以在Orange Drive出口到Vacaville Outlet商場，採購一些平常捨不得買的打折或過季商品，有時也能撿到便宜。

到了沙加緬度，最重要的景點就是加州州府大樓，記得要從安檢的入口進入。

通過安檢後，最先看到的是加州所有縣，用當地特色精心布置的櫥窗介紹，在這裡我們很輕易就找到了舊金山。

旅遊專家常說，出遊最重要的就是ask local，問當地人，我們找個熟悉的面孔，為大家導覽州府大樓。

加州州眾議員朱感生說：”這是我們議會正門的大廳，那邊進來的話，面對大門的話，右邊就是眾議會，左邊就是參議會。”

除了州長和副州長辦公室等少數地方需要預約才能入內，州府大樓的多處地區都開放民眾參觀。

朱感生說：”可以從二樓看到我們議會的大會堂，甚至在我們議會開會的時候，我們每個禮拜一下午1時，還有每個禮拜四上午9時，開會期間也可以到二樓去看。”

州眾議會是以綠色為主要顏色，州參議會則是紅色，很容易分辨。

一般市民不能到議場上，但都可以搭電梯到三樓，在觀眾席旁聽，議場還有私房景點。

朱感生說：”這就是我們議會的，算是一個露天休息室。”

原來會議一旦開始，議場的門會鎖住不讓進出，議員們需要透透氣，可以在這裡休息，當然也有室內休息室，看起來很適合密室協商。

另外每星期一到三是委員會開會的日子，州議會共有33個委員會，公布欄上會貼出當天的會議，期間會看到議員們穿梭在不同的會議，提案、參與討論和投票。

朱感生說：”開會的情形都是對外公開的，委員會會議也歡迎各位來參加，想要表達意見的話，也可以站起來表達意見。”

因此週一到週四，也就是州議會開會期間是最值得一遊的。

朱感生說：”開會的時候你會看到很多來參觀的人在走廊上，還有這個來抗議的人也會在走廊上，來支持提案的人，也會在走廊上，所以走廊會顯得非常擁擠。”

星期五和週末期間來訪，雖然無法看到開會情況，還是可以參觀州府大樓，包括一樓圓頂大廳，以及加州議會博物館。

民眾還可以提前預約免費的導覽行程，可以更詳細了解州府的歷史。

朱感生還推薦大樓地下室，保留當年馬車進入建築的道路，很有歷史價值。

除了州府大樓之外，沙加緬度還有甚麼好吃好玩的，下一集將繼續帶您了解。

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