灣區韓裔學生獲頒聯邦教育部總統學者獎（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦教育部今年辦發的總統學者獎Presidential Scholars，全美共有161名高中生獲獎，其中加州有10名學生獲獎，包括灣區韓裔學生Won Bin Lee。

Won Bin Lee是東灣San Ramon市Dougherty Valley高中生，當他得知自己獲得總統學者獎後興奮不已。

Won Bin Lee說：”我很驚訝，又慚愧 ，可以向前再邁進一點，很興奮在頒獎峰會認識新的人，很感激得到支持，很激動，不過我感覺還不夠好，我感激得到的所有支持。”

Won Bin Lee 10歲時和父母由南韓移民來美，他是家裡三個孩子之一，他感謝父母給他很多自由，讓他有更多時間專注學習和研究。

Won Bin Lee說：”他們一直都非常支持我，最重要的是，他們不會告訴我要做甚麼，不像典型父母那樣，他們說你可以隨便做，做你自己的事情，做好它，我們就支持你。”

而除了自己努力讀書之外，業餘時間Won Bin Lee又會做些甚麼呢？

Won Bin Lee說：”第二學期，我就睡覺，躺在床上看YouTube，但我喜歡彈吉他，愛好健行，我也習慣天儘量多閱讀。”

即將升讀大學的Won Bin Lee希望能獲准就讀他夢想的學校，賓夕凡尼亞州大學（University of Pennsylvanian）。

全美今年有超過5,200名高中生符合資格競逐總統學者獎，而評選資格主要是根據學生的SAT以及ACT成績，另外，南灣聖荷西Leland高中的華裔學生Cynthia Zhou，也有獲得總統學者獎。

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