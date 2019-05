灣區韓裔學生獲頒聯邦教育部總統學者獎（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦教育部今年辦發的總統學者獎Presidential Scholars,全美共有161名高中生獲獎,其中加州有10名學生獲獎,包括灣區韓裔學生Won Bin Lee。

Won Bin Lee是東灣San Ramon市Dougherty Valley高中生,當他得知自己獲得總統學者獎後興奮不已。

Won Bin Lee說:”我很驚訝,又慚愧 ,可以向前再邁進一點,很興奮在頒獎峰會認識新的人,很感激得到支持,很激動,不過我感覺還不夠好,我感激得到的所有支持。”

Won Bin Lee 10歲時和父母由南韓移民來美,他是家裡三個孩子之一,他感謝父母給他很多自由,讓他有更多時間專注學習和研究。

Won Bin Lee說:”他們一直都非常支持我,最重要的是,他們不會告訴我要做甚麼,不像典型父母那樣,他們說你可以隨便做,做你自己的事情,做好它,我們就支持你。”

而除了自己努力讀書之外,業餘時間Won Bin Lee又會做些甚麼呢?

Won Bin Lee說:”第二學期,我就睡覺,躺在床上看YouTube,但我喜歡彈吉他,愛好健行,我也習慣天儘量多閱讀。”

即將升讀大學的Won Bin Lee希望能獲准就讀他夢想的學校,賓夕凡尼亞州大學(University of Pennsylvanian)。

全美今年有超過5,200名高中生符合資格競逐總統學者獎,而評選資格主要是根據學生的SAT以及ACT成績,另外,南灣聖荷西Leland高中的華裔學生Cynthia Zhou,也有獲得總統學者獎。

