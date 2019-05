州長紐森舊金山宣傳降低處方藥物價格計劃（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森週四到舊金山,宣傳他所主張的降低處方藥物價格計劃,舊金山市長布里德則表示,舊金山會加入這項計劃。

布里德說:”當我們有人在舊金山街頭掙扎,因為有精神、藥物失調問題,或是有人要花巨款買救命藥物,如愛滋或癌症患者,我們要幫助他們康復及治療,不管他們能否買得起藥物。”

紐森說:”我們今天所做的,我期待明天還有其他人來做,不只是其它縣和加州一起採購,其它州也加入加州團購,利用我們的資源,大買家意味低價格。”

紐森表示,截至目前,除了舊金山,還有Santa Clara縣、南加州洛杉磯縣等共4個縣已加入加州採購系統,支持降低處方藥物價格。

他表示,加州目前每年花在處方藥物的錢高達130億元,如果採取共同採購方案,預計每年可節省數億元納稅人的錢。

不過紐森目前還沒有出台共同採購處方藥物的具體實施方案,估計數月後才會公佈。

