密蘇里州議也通過法案禁懷孕8週後墮胎

【KTSF 江良慧報導】

再有州議會通過嚴厲的反墮胎法案,密蘇里州共和黨掌控的眾議會,繼參議會後也通過法案,禁止懷孕8星期後的墮胎,法案現已送交州長,預計州長會簽署成爲法例。

大批反對法案的人在議會表決前,在議會大樓内抗議示威,期間他們高叫口號,呼籲議院投反對票。

在議會内,有議員認爲法案是對性侵、強姦和亂倫案受害人另一次傷害。

有反對法案的人士說:”我是一名社工,職業生涯大部分時間為性侵、強姦和亂倫受害人維權,這對我輔導過的女性和家人造成的創傷令人難以忍受。”

也有支持生命的議員表示,她們同樣支持婦女有選擇權:”但我們也是支持選擇,因選擇是關於女性的選擇,若我們選擇要某人生孩子,我們也要選擇給她們工具,讓她們能給孩子建設性的生命。”

法案禁止醫生在孕婦懷孕8星期,也是通常檢測到胎兒心跳後進行墮胎,強姦和亂倫受害人也不能例外,違法醫生面對最高刑罰是入獄15年。

