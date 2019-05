Fremont彈床遊樂場男廁有多人被偷拍 疑犯落網

【KTSF】

東灣Fremont市警方上週拘捕一名男子,他被指在該市一個室內彈床遊樂場的男廁放置攝錄機,偷拍多名男子和男童,以及涉嫌藏有兒童色情物品。

36歲男子Charles Rocha於5月9日被警方拘捕,目前仍被扣查,他需要在6月3日出庭應訊。

事發於Farwell Dr. 39100號路段的Rockin’ Jump室內彈床遊樂場,有僱員在5月3日發現男廁內有偷拍攝錄機,於是報警求助。

警方在攝錄機中發現一張記憶卡,當中有多人被拍下使用男廁的視頻,受害者包括兒童。

警方稱,視頻也拍下疑犯放置攝錄機的片段,他貌似拉美裔,黑髮,臉上有鬍子。

警方接著翻看遊樂場的保安視頻,看到疑犯登上一輛白色SUV汽車,警方憑藉車牌號碼,追查到疑犯的身分,之後持拘捕令到Rocha的住處將他拘捕,警方在其住處搜出多部攝錄裝置,當中載有兒童色情影像。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Fremont市警方,電話:(510) 790-6900,或電郵往:[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。