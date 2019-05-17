Fremont彈床遊樂場男廁有多人被偷拍 疑犯落網

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東灣Fremont市警方上週拘捕一名男子，他被指在該市一個室內彈床遊樂場的男廁放置攝錄機，偷拍多名男子和男童，以及涉嫌藏有兒童色情物品。

36歲男子Charles Rocha於5月9日被警方拘捕，目前仍被扣查，他需要在6月3日出庭應訊。

事發於Farwell Dr. 39100號路段的Rockin’ Jump室內彈床遊樂場，有僱員在5月3日發現男廁內有偷拍攝錄機，於是報警求助。

警方在攝錄機中發現一張記憶卡，當中有多人被拍下使用男廁的視頻，受害者包括兒童。

警方稱，視頻也拍下疑犯放置攝錄機的片段，他貌似拉美裔，黑髮，臉上有鬍子。

警方接著翻看遊樂場的保安視頻，看到疑犯登上一輛白色SUV汽車，警方憑藉車牌號碼，追查到疑犯的身分，之後持拘捕令到Rocha的住處將他拘捕，警方在其住處搜出多部攝錄裝置，當中載有兒童色情影像。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Fremont市警方，電話：(510) 790-6900，或電郵往：[email protected]

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