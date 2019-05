優先吸納專才移民政策料受矽谷小商業歡迎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

特朗普總統週四公佈大計整頓美國的移民系統,建議透過類似計分制度,優先吸納有技術專長的人才,許多矽谷公司在招攬外國人才方面,很難和中大型公司競爭,所以特朗普總統提出的方案,會特別受到小型公司的歡迎,但是行内人士也提醒大家,改革方案不容易在短期内落實。

受訪矽谷人士表示,近年來到美國留學的亞洲留學生成倍的增加,許多會因爲亞洲有更多機會,而想回去亞洲發展。

但是也有不少會想留在美國,當中有不少在美國實習之後,無法完成辦移民身份的程序,而必須離開美國,要是特朗普提出的政策落實,會是這些人士的好消息。

風險投資合夥人許志忻說:”在矽谷有很多大公司要在本地擴張,肯定有很多的名額招不到人,如果他招了沒有身份的人,他就希望能幫他們辦身份,辦身份的話,根據今天提出來的提案,就會容易很多。”

而很多公司也因為資金等考量,沒有中大型公司所擁有的資源和伸縮空間,所以只會聘請已經有身份的人。

許志忻說:”基本上不接受沒有身份的人,實際上背後的原因有幾個,其中一個,希望招來的人都是有經驗的,他沒有這麽多時間去培訓剛從學校出來的人,這是一個很大的原因,第二個,他也沒有資源去請律師幫你辦身份,所以小公司很少願意幫剛從學校出來辦身份的,一般都是中大型公司。”

許志忻也指出,特朗普的移民改革方案沒有獲得參眾兩院民主黨人的支持,很難在今年會有任何進展,而明年是選舉年,也應該不會有突破。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。