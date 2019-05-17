優先吸納專才移民政策料受矽谷小商業歡迎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

特朗普總統週四公佈大計整頓美國的移民系統，建議透過類似計分制度，優先吸納有技術專長的人才，許多矽谷公司在招攬外國人才方面，很難和中大型公司競爭，所以特朗普總統提出的方案，會特別受到小型公司的歡迎，但是行内人士也提醒大家，改革方案不容易在短期内落實。

受訪矽谷人士表示，近年來到美國留學的亞洲留學生成倍的增加，許多會因爲亞洲有更多機會，而想回去亞洲發展。

但是也有不少會想留在美國，當中有不少在美國實習之後，無法完成辦移民身份的程序，而必須離開美國，要是特朗普提出的政策落實，會是這些人士的好消息。

風險投資合夥人許志忻說：”在矽谷有很多大公司要在本地擴張，肯定有很多的名額招不到人，如果他招了沒有身份的人，他就希望能幫他們辦身份，辦身份的話，根據今天提出來的提案，就會容易很多。”

而很多公司也因為資金等考量，沒有中大型公司所擁有的資源和伸縮空間，所以只會聘請已經有身份的人。

許志忻說：”基本上不接受沒有身份的人，實際上背後的原因有幾個，其中一個，希望招來的人都是有經驗的，他沒有這麽多時間去培訓剛從學校出來的人，這是一個很大的原因，第二個，他也沒有資源去請律師幫你辦身份，所以小公司很少願意幫剛從學校出來辦身份的，一般都是中大型公司。”

許志忻也指出，特朗普的移民改革方案沒有獲得參眾兩院民主黨人的支持，很難在今年會有任何進展，而明年是選舉年，也應該不會有突破。

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