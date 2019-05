【KTSF】

全球知名的網紅不爽貓(Grumpy Cat)週二去世,享年7歲。

不爽貓的主人於週五在社交媒體公布這項消息,主人說,不爽貓因為尿道炎觸發併發症,於週二在”母親的懷中安詳離世”。

主人說,不爽貓一生為全球千萬人帶來歡笑,即使在面對艱困的時刻。

不爽貓的原名其實是Tardar Sauce,天生有一副脾氣不佳的表情,2012年,牠主人在網上發放了牠的照片,牠迅即紅透網絡,在Instagram擁有超過200萬追隨著,Twitter也有100萬。

主人Tabatha Bundesen也因為不爽貓成名,成立了Grumpy Cat Ltd.,多次安排牠公開露面和賣廣告。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。