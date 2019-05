越裔男童牙醫診所麻醉後不省人事 翌日死亡

【KTSF 黃恩光報導】

一個4歲越南裔男童,上月底在東灣奧克蘭(屋崙)一間牙醫診所接受麻醉後不省人事,送院之後一天死亡,州府的牙科委員會現正調查事件。

根據家人在GoFundMe網站發布的資料,4歲的Ly Dung,譯音李志勇,前年隨父母從越南移民來美國,4月24號,李志勇到奧克蘭位於Edgewater Drive的Youthful Tooth牙醫診所看牙時,接受了兩劑麻醉藥,之後就不省人事。

家人表示,男童停止呼吸,然後被送到奧克蘭UCSF Benioff兒童醫院,翌日晚上不治死亡。

家人在GoFundMe網站表示,李志勇在牙醫診所接受治療期間缺氧,導致肝臟失常,口和鼻噴血。

根據加州牙科委員會網上的資料,Youthful Tooth Company牙科診所有執業牌照,由兩名牙醫駐診,其中一名牙醫持有口腔麻醉牌照,另一名牙醫的麻醉牌照就過期失效。

本台曾致電Youthful Tooth診所,對方不願置評並馬上掛線。

舊金山紀事報指出,加州牙科委員會正在調查男童死亡事件,李志勇的表姐表示,她的表弟是個活潑快樂的孩子,最喜歡迪士尼卡通Lightning McQueen,最近家人送他一個有McQueen公仔的行李箱,讓李志勇回越南探親時用,現在他再也用不到這個行李箱。

李志勇的喪禮已經在星期一舉行,家人為男童的殮葬費發起眾籌,截至週四下午籌得8,000多元,網址:https://www.gofundme.com/f/bring-peace-to-ly-tri-dung

李志勇的媽媽接受了本台獨家專訪,訪問內容敬請留意本台晚間7時粵語/10時國語新聞報導。

