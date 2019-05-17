越裔男童牙醫診所麻醉後不省人事 翌日死亡

【KTSF 黃恩光報導】

一個4歲越南裔男童，上月底在東灣奧克蘭（屋崙）一間牙醫診所接受麻醉後不省人事，送院之後一天死亡，州府的牙科委員會現正調查事件。

根據家人在GoFundMe網站發布的資料，4歲的Ly Dung，譯音李志勇，前年隨父母從越南移民來美國，4月24號，李志勇到奧克蘭位於Edgewater Drive的Youthful Tooth牙醫診所看牙時，接受了兩劑麻醉藥，之後就不省人事。

家人表示，男童停止呼吸，然後被送到奧克蘭UCSF Benioff兒童醫院，翌日晚上不治死亡。

家人在GoFundMe網站表示，李志勇在牙醫診所接受治療期間缺氧，導致肝臟失常，口和鼻噴血。

根據加州牙科委員會網上的資料，Youthful Tooth Company牙科診所有執業牌照，由兩名牙醫駐診，其中一名牙醫持有口腔麻醉牌照，另一名牙醫的麻醉牌照就過期失效。

本台曾致電Youthful Tooth診所，對方不願置評並馬上掛線。

舊金山紀事報指出，加州牙科委員會正在調查男童死亡事件，李志勇的表姐表示，她的表弟是個活潑快樂的孩子，最喜歡迪士尼卡通Lightning McQueen，最近家人送他一個有McQueen公仔的行李箱，讓李志勇回越南探親時用，現在他再也用不到這個行李箱。

李志勇的喪禮已經在星期一舉行，家人為男童的殮葬費發起眾籌，截至週四下午籌得8,000多元，網址：https://www.gofundme.com/f/bring-peace-to-ly-tri-dung

李志勇的媽媽接受了本台獨家專訪，訪問內容敬請留意本台晚間7時粵語／10時國語新聞報導。

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