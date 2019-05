【KTSF】

一年一度的Bay to Breakers賽跑活動將會在本週日於舊金山舉行,週末交通需要注意什麼呢?

活動從週日早上8點開始至中午的12點半,起點設在舊金山東面海旁Main街夾Howard街上,參與者將沿著Howard街轉上9街、Hayes街、Fell街,再穿越金門公園,終點設在Ocean Beach停車場。

賽道附近多條道路將從週六晚上7點至週日下午4點封閉,Muni多條巴士線也需改道。

而Muni輕軌及灣區捷運(BART)週日服務時間將提早到早上6點,但捷運早上8點前的列車每20至30分鐘一班。

詳情可登錄SFMTA或致電311查詢。

