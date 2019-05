阿拉巴馬州嚴厲反墮胎法惹兩黨議員譴責

【KTSF 江良慧報導】

阿拉巴馬州週三通過全國最嚴厲的反墮胎法後,多名有份爭取黨内總統提名的民主黨人紛紛表態譴責,就連眾議院共和黨領袖週四也指法例太過分。

代表加州Bakersfield的共和黨籍聯邦眾議員Kevin McCarthy週四向記者表示,他支持生命的立場不變,但法例甚至不讓強姦和亂倫成孕者做人工流產手術是太過分。

McCarthy說:”我相信生命是神給我們最珍貴的禮物,我整個政治職業生涯都捍衛我支持生命的立場,但我整個政治職業生涯也相信,強姦亂倫和母親的生命是有例外的。”

聯邦眾議長普洛西就譴責法例違憲和令人心碎,說法例是要為推翻婦女有墮胎權的案例Roe v Wade鋪路。

普洛西說:”我相信他們是要為完全摧毀Roe v. Wade鋪路,我們要保持警惕,透過立法和在草根層面表達我們的關注。”

多名爭取黨内總統提名的民主黨人,週三已經立即透過社交網譴責法例危險和違憲。

除了阿拉巴馬州之外,密蘇里州共和黨人操控的州議會,週五也通過被稱爲心跳法案的嚴厲反墮胎法案,禁止懷孕8星期後的墮胎。

喬治亞、密西西比和俄亥俄州都已經通過類似法案,一旦醫生探測到胎兒心跳後就禁止墮胎。

多個民權組織已經表明會提出訴訟,最終可能要由聯邦最高法院裁決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。