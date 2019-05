【KTSF】

相信大家乘坐的Uber的時候,都會遇過愛聊天的司機,如果只想靜靜的乘車,不希望被人打擾的乘客,現在有好消息。

Uber的應用程式中新加了一個選項,喜歡安靜地搭車,可以選擇”安靜模式”(quiet mode),司機便不會與乘客對話。

想聊天的話,有”樂於聊天”(Happy to chat)的選擇,另外亦有”無所謂”(no preference)的選項。

但是這個新的選項,不是每一輛車都適用,只限於豪華服務,例如Uber black,收費較一般服務貴兩三倍。

除了聊天模式外,乘客也可透過app提出對車內的溫度的要求。

