特朗普公布移民改革大計 有技術專長申請人獲優先

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四公佈大計,整頓美國的移民系統,當中最明顯的建議改動是透過類似計分制度,優先吸納有技術專長的人才,其次才是家庭團聚,但DACA夢想生計劃就不包括在內。

特朗普週四提出改革移民系統的計劃,主要改動是優先吸納有技能的移民,這類專才移民由現時佔移民配額總數約12%,建議提高到57%,而依親移民現時佔總數66%,就建議降低到33%。

至於現行的Visa Lottery”抽簽移民”計劃就會取消,取而代之的是設立一個新的叫做”Build Ameria Visa”,”建設美國簽證”計劃,也是專門吸收專業和有特殊技能的人才。

今次的移民改革並沒有提到如何處理自小跟隨父母入境美國的DACA夢想生計劃,也沒有提到 如何解決非法移民問題。

特朗普說,移民改革主要是想吸納全球最優秀的人才來美國。

現時的移民人口平均年薪是4.3萬元,如果新的移民政策實施後,技術專才的移民平均年薪將提高到12.6萬元,也會將整體移民人口的平均年薪提高到9.6萬元。

今次的移民改革建議,將會採取類似的計分制度,要求申請者在財政上自給自足、懂得英語,和必須通過一個有關”公民”的考試,這個考試合格後,才可獲發簽證入境美國。

特朗普說:”推廣融合、同化和國家團結,將來的移民必須學習英文,以及通過公民科考試才獲批入境。”

特朗普強調通過這些步驟可以強化美國的傳統、文化和價值觀。

特朗普提出的移民改革建議,與民主黨人士的理念有明顯矛盾,民主黨人聲言將會在國會抗爭到底。

參議院少數黨領袖舒默說:”不會發生的,你需要得到兩黨支持,即是說,你要坐下來,與民主黨人討論。”

但特朗普說,毋需得到民主黨人的贊成,因為他相信在2020年大選,共和黨會重奪眾議院和保住參議院,在他連任成功後,就會馬上通過這項移民改革政策。

