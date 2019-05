聖荷西市長建議向屋主提供免償還貸款建附屬單位（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

面對房屋危機,聖荷西市長Sam Liccardo建議由市府出資,協助願意在自己住宅建附屬單位,並出租給低收入人士的屋主,提供免償還的貸款。

Liccardo提出的這項計劃,旨在鼓勵屋主在原本的住宅內建附屬住宅單位,也稱ADU單位(Accessory Dwelling Unit),然後將單位出租給低收入租客,租期至少5年。

如果該計劃獲得市議會通過,市府將撥款500萬元支持免償還貸款,合資格的屋主最多可獲2萬元,用來抵銷建築許可的費用,以及工程費用,而申請貸款的手續費也全免。

Liccardo說:”在本市建一公寓單位,現要65萬,許多變數也會影響費用,聖縣需要極低收入房屋,4.5萬個家庭需要極低收入住房。”

打算申請市府免償還貸款的屋主,必須要將新建的附屬住宅單位出租給低到中低收入家庭,而且不能從事像Airbnb的短期出租,出租限期至少5年。

聖荷西有大約12萬屋主合資格建附屬住宅單位,去年共有350個屋主申請,但市府核發的建築許可只有190個。

而今年截至4月底,申請的屋主共有212個,核發的建築許可是104個。

Liccardo希望市府這項新計劃,可以吸引更多合資格的屋主建附屬住宅單位,同時也能幫助屋主增加租金收入。

Liccardo說:”這些附屬單位能有收入,給予辛苦付房貸的屋主,並應付聖縣昂貴的開銷。”

該計劃也獲得多名市議員支持,非牟利機構The Housing Trust將負責管理附屬住宅單位的貸款申請,預計該計劃最快於今年暑期可在市議會獲得通過。

