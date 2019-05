【KTSF】

有舊金山居民忍受不到街上長期太多的垃圾,發起提案來讓自己交多點錢來清潔街道。

《舊金山紀事報》的報導指,舊金山的Dolores Heights、Eureka Valley、Castro等90個街區的部分居民,無法忍受區內的垃圾,發起將該區定為綠化福利區(Green Benefit District),建議該區約4,300名業主支付每年100至250元的特別費用,在市府清潔的基礎上,再僱用私人公司來清潔街道。

該提案需要舊金山市參議會審議通過。

