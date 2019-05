【KTSF】

南灣聖荷西一名亞裔父親,懷疑與自己一個月大兒子的死亡有關,被警方拘捕。

經過8個月的調查後,警方以謀殺嬰兒、虐待兒童致死及危害兒童罪將42歲疑犯Kevin Khovananth拘捕。

在去年9月16日早上6點左右,警方收到接報指,位於Berwickshire Way 6400號路段的一個房屋內,有一名一個月大的男嬰沒有呼吸,送往醫院後證實死亡。

警方查證後,確定男嬰的傷勢是遭到重擊所致。

疑犯目前還押在Santa Clara縣監獄,不得保釋。

