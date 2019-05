兩男蓄意破壞Tesla汽車 過程被拍懵然不知（視頻）

【KTSF】

幾個月前,電動車製造商Tesla公佈全新功能Sentry模式,能夠在司機沒有啟動汽車時,啟動車身上的攝影機,在首府沙加緬度,就有兩名男子就被拍下損壞汽車的過程而被捕。

畫面所見,兩名男子站在一輛Tesla Mode 3汽車旁邊,當他們走過時,其中一名男子用鑰匙在Tesla汽車的車身刮了一下,之後在回去自己貨車的時候,其中一人上車時更打開車門,重重地撞向旁邊的Tesla一下。

另外一名男子走過時,再一次用鑰匙在車身上刮多一下,整個過程全部被Tesla車身上的攝像頭拍下。

Sentry模式能夠在汽車內沒有人和沒有啟動的情況下,啟動車上的攝影機進行錄影,增強汽車安全,警方也根據這些錄影片段,拘捕兩名犯案男子。

不過有民眾就認為,即使科技加強了保安,也不會阻止到那些決心作案的歹徒。

