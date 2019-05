芝加哥孕婦遭人勒頸 胎兒被剖腹搶走

【KTSF】

芝加哥市發生駭人命案,一名懷孕已9個月的年輕女子,在社交網站Facebook看到免費送嬰兒衣服的告示,應約到一間住屋拿衣服時,遭人勒頸殺害,腹中胎兒被人剖腹搶走。

警方稱,胎兒目前情況危殆,預料不會生還,警方已扣查3人,他們將被起訴謀殺等控罪。

受害人是19歲女子Marlen Ochoa-Uriostegui,她的屍體於週三凌晨時分在一間住屋後被發現。

受害人已懷胎9個月,她最後一次露面是於4月23日離開她就讀的高中,同日,數哩外一間住屋有人報警稱,一名初生嬰兒有呼吸困難,需要急救。

據當地電視台的報導,一名46歲女子報警稱,她10分鐘前剛誕下嬰兒,嬰兒臉色發藍,有呼吸困難。

警方相信受害人是被人謀殺,胎兒在她死後被人強行拿出。

受害人已婚,育有另一名3歲兒子,據受害人的家人透露,一名女子在Facebook上引誘受害人到女子的家中,聲稱有嬰兒車和嬰兒衣服可送給受害人。

受害人失蹤3週以來,家人都傾盡全力尋找她,可惜最終全來惡耗。

