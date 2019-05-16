芝加哥孕婦遭人勒頸 胎兒被剖腹搶走

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芝加哥市發生駭人命案，一名懷孕已9個月的年輕女子，在社交網站Facebook看到免費送嬰兒衣服的告示，應約到一間住屋拿衣服時，遭人勒頸殺害，腹中胎兒被人剖腹搶走。

警方稱，胎兒目前情況危殆，預料不會生還，警方已扣查3人，他們將被起訴謀殺等控罪。

受害人是19歲女子Marlen Ochoa-Uriostegui，她的屍體於週三凌晨時分在一間住屋後被發現。

受害人已懷胎9個月，她最後一次露面是於4月23日離開她就讀的高中，同日，數哩外一間住屋有人報警稱，一名初生嬰兒有呼吸困難，需要急救。

據當地電視台的報導，一名46歲女子報警稱，她10分鐘前剛誕下嬰兒，嬰兒臉色發藍，有呼吸困難。

警方相信受害人是被人謀殺，胎兒在她死後被人強行拿出。

受害人已婚，育有另一名3歲兒子，據受害人的家人透露，一名女子在Facebook上引誘受害人到女子的家中，聲稱有嬰兒車和嬰兒衣服可送給受害人。

受害人失蹤3週以來，家人都傾盡全力尋找她，可惜最終全來惡耗。

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