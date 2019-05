舊金山再現假扮PG&E電話騙案 華裔中醫師差點上當（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

再有騙徒用新手法假扮太平洋煤電公司(PG&E)企圖詐騙,這次的事主是舊金山Clement街一間中醫診所的醫師,他差一點就上當。

邱一偉醫師在Clement街一間診所行醫30多年,週三早上約11時,邱醫師接到一個自稱是PG&E技術人員的來電,指他的診所沒有交電費。

邱醫師說:”他說我會切斷你的PG&E供應,我就奇怪,為什麼要切斷呢?我就很緊張,因為我醫務所是不可以切斷的,因為我有病人在。”

對方當時更提供一個所謂檔案號碼給邱醫師,邱醫師表示,當時心存一點疑問,他於是問對方,有沒有其他電話號碼查證,對方則向他提供1-(800)-616-6954這個電話。

邱醫師照做,聽到的是PG&E的官方問候,接線生亦稱是PG&E的電話。

邱醫師說:”PG&E這個電話來,是西人打電話來,然後有個檔案號碼給我,電話又正確(自稱PG&E),我差不多上當了。”

邱醫師的女兒在同一間診所上班,她就提醒爸爸,這可能是騙案,邱醫師於是找出PG&E其他的電話,今次他聽到不一樣的答案,知道最先的來電是騙徒。

邱醫師說:”我就跟他們說我的地址,我的姓名,他說你已經交齊電費,然後我將件事報告給PG&E,我覺得這件事是小事,但我想給人知道,有些人利用這些電話來詐騙。”

PG&E對邱醫師說,近來收到很多同類型的查詢,不過全部都是騙案,因為他們不會透過電話切斷水電,更不會在電話上問人收錢。

PG&E發言人陳凱珊說:”今次針對華裔一個專業的診所比較少見,我欣賞這用戶主動去了解事情,我們一般會用書信通知你很多次,我們不會突然限制你,說下午1點就斷絕供電,絕對不會,如果對方在電話問你許多問題,例如你的PG&E帳號,或要你在電話繳款,這一定是假的。”

PG&E表示,騙徒提供的電話,不論電話錄音,甚或接線生,都與真正的PG&E很相似,但當大家按指示選擇所需的服務時,不論你需要什麼服務,這個假的電話只會將市民的電話接駁到帳單部門,但真正的PG&E是會先接駁到顧客服務中心。

如果大家想知道自己有沒有交電費,可致電中文專線:(800) 893-9555,如果收到詐騙電話或電郵應該舉報,PG&E的專線電話是(833) 500-7226。

