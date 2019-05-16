舊金山再現假扮PG&E電話騙案 華裔中醫師差點上當（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

再有騙徒用新手法假扮太平洋煤電公司（PG&E）企圖詐騙，這次的事主是舊金山Clement街一間中醫診所的醫師，他差一點就上當。

邱一偉醫師在Clement街一間診所行醫30多年，週三早上約11時，邱醫師接到一個自稱是PG&E技術人員的來電，指他的診所沒有交電費。

邱醫師說：”他說我會切斷你的PG&E供應，我就奇怪，為什麼要切斷呢？我就很緊張，因為我醫務所是不可以切斷的，因為我有病人在。”

對方當時更提供一個所謂檔案號碼給邱醫師，邱醫師表示，當時心存一點疑問，他於是問對方，有沒有其他電話號碼查證，對方則向他提供1-(800)-616-6954這個電話。

邱醫師照做，聽到的是PG&E的官方問候，接線生亦稱是PG&E的電話。

邱醫師說：”PG&E這個電話來，是西人打電話來，然後有個檔案號碼給我，電話又正確（自稱PG&E），我差不多上當了。”

邱醫師的女兒在同一間診所上班，她就提醒爸爸，這可能是騙案，邱醫師於是找出PG&E其他的電話，今次他聽到不一樣的答案，知道最先的來電是騙徒。

邱醫師說：”我就跟他們說我的地址，我的姓名，他說你已經交齊電費，然後我將件事報告給PG&E，我覺得這件事是小事，但我想給人知道，有些人利用這些電話來詐騙。”

PG&E對邱醫師說，近來收到很多同類型的查詢，不過全部都是騙案，因為他們不會透過電話切斷水電，更不會在電話上問人收錢。

PG&E發言人陳凱珊說：”今次針對華裔一個專業的診所比較少見，我欣賞這用戶主動去了解事情，我們一般會用書信通知你很多次，我們不會突然限制你，說下午1點就斷絕供電，絕對不會，如果對方在電話問你許多問題，例如你的PG&E帳號，或要你在電話繳款，這一定是假的。”

PG&E表示，騙徒提供的電話，不論電話錄音，甚或接線生，都與真正的PG&E很相似，但當大家按指示選擇所需的服務時，不論你需要什麼服務，這個假的電話只會將市民的電話接駁到帳單部門，但真正的PG&E是會先接駁到顧客服務中心。

如果大家想知道自己有沒有交電費，可致電中文專線：(800) 893-9555，如果收到詐騙電話或電郵應該舉報，PG&E的專線電話是(833) 500-7226。

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