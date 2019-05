【i-CABLE】

美籍華裔建築師貝聿銘逝世,終年102歲。

貝聿銘1917年4月26日生於廣州,在香港度過童年,後來做中國銀行香港分行總經理的父親調職到上海,他們一家人移民上海。

17歲赴美求學,先後在麻省理工學院和哈佛大學修讀建築。

畢業後先是跟隨美國知名建築公司工作,50年代創立建築事務所,建築設計廣及世界各國,著名作品包括美國華盛頓國家美術館東館、香港的中國銀行大廈及法國羅浮宮的玻璃金字塔。

美國紐約時報報道,貝聿銘的兒子表示,父親貝聿銘在週四晚離世,終年102歲。

