美國商務部將華為列入貿易黑名單

【i-CABLE】

特朗普總統簽署行政命令,禁止美國企業使用威脅國家安全的電訊設備公司的產品,美國商務部隨即將華為列入貿易黑名單,令華為難以向美國企業採購零部件,或會影響部份生產線。華為指如果美國限制華為,不會讓美國更安全更強大,只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備。

美國政府正式封殺華為,第一步是由特朗普引用《國際緊急經濟權力法》簽署行政命令,授權商務部長阻止美國企業與由外國對手控制威脅美國國家安全的公司交易。

白宮強調沒有針對單一國家和企業,但特朗普簽署命令後不久,美國商務部就將華為及旗下70家附屬機構列入貿易黑名單,美國供應商必須證明交易不會損害美國國家安全,才能獲政府許可,出售零部件予華為及有關機構。

路透社引述美國官員指,華為很依賴美國供應商提供零部件,特別是芯片,有關決定或會影響華為的生產線,和部份產品銷售。

美國商務部長羅斯表示,這樣可避免美國科技被外國企業利用,損害美國國家安全及外交利益,商務部將與各政府部門合作在150日內制定審查細節。

華為發聲明回應美國的做法,指華為是5G技術的領導者,如果美國限制華為,不會讓美國更安全,也不會使美國更強大,只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備,在5G網絡建設落後於其他國家,最終傷害美國企業和消費者權利,而不合理的限制亦侵犯華為的權利,引發其他嚴重法律問題,華為願意和華府溝通,保障產品安全的措施。

據報即使美國出招封殺,華為憑在亞洲、拉美及非洲的市場仍佔據全球四至六成網絡。目前華為在美國市場收入只有約兩億美元,佔全年1,000億美元收入只是很少部份,主要客戶是美國小型或鄉郊電訊商,在美國的員工亦只有1,200人,佔總數不足百分之一。

不過去年中興通訊因為違反伊朗禁制令,被商務部下令禁止美國公司向中興出售設備,幾乎令中興內地生產線全面停頓,而中興在美國市場市佔率由一成五大跌至僅剩百分之二。而受美國最新決定打擊的,還有選用華為的小型及鄉郊電訊商,要改用較貴的設備。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。