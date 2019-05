【KTSF 歐志洲報導】

要有興趣找實習工作機會的年輕人可要注意,全國最高薪的實習工作,有一半是在灣區。

全國薪水最高的實習工作是在Facebook,實習生可以獲得每個月8,000元的實習薪水,這意味著這些實習生的年薪高達96,000元。

而產品工程師的實習生,更可以獲得高達190,000元的年薪。

和全國16到24嵗的薪水做比較,男性的年薪是29,040元,女性的年薪是25,872元。

實習生薪水最高的公司,還包括Salesforce、Google、蘋果公司和Cisco,非軟件公司當中,有Visa、Tesla和Genentech。

根據網站Glassdoor的統計,這些公司給全職雇員的起薪也是全國最高的。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。