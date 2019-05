【KTSF】

東灣Fremont市一名68歲女性失蹤,警方表示,她健康狀況不佳,可能有危險,現正尋求公眾協助。

警方表示,失蹤的長者名叫Mary Chao,身高5呎1吋,體重100磅,頭髮及肩。

警方指,她週三早上7點離開她位於Ardenwood區的住所後失蹤,當時她身穿粉紅色毛衫、黃色大衣及淺黃色褲子,她經常沿著Ardenwood大道走到Newark,或沿著Union City大道走到Union City,她沒有攜帶手機。

警方呼籲有線索的民眾致電:(510) 790-6800協助調查。

